ll Comune di Canneto dona le mascherine Ffp2 ai medici di base del paese

CANNETO – Continua la crisi epidemiologica e continua il supporto dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicolò Ficicchia nei confronti della comunità cannetese e a chi è chiamato a difenderla in prima linea. «Nelle prossime ore – afferma il sindaco – verranno consegnate delle mascherine Ffp2 ai medici di base operanti sul territorio, a cui non può che non andare la nostra vicinanza e il nostro ringraziamento in questi momenti difficili. Il prezioso lavoro svolto in questi momenti di lockdown, dove l’isolamento ci fa sentire più lontani dagli altri, riunisce e ci ricorda che Canneto è una comunità forte e che, tutti insieme, ognuno con i propri compiti e le proprie responsabilità, riusciremo a superare anche questa nuova sfida. A tutti i cittadini – conclude Ficicchia – rinnoviamo l’invito a seguire le regole e dimostrare che anche i piccoli gesti riescono a dare un importante contributo per sconfiggere il virus. Insieme ce la faremo».