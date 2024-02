Autobrennero riaperta dopo sei ore. Tre tamponamenti, 21 mezzi coinvolti con 60 persone e 11 feriti di cui uno grave

MANTOVA L’Autostrada del Brennero è stata riaperta al traffico nel primo pomeriggio dopo la chiusura per incidenti e nebbia di questa mattina (leggi qui). Alle 14 è stata riaperta la corsia di marcia in direzione Sud. La riapertura completa al traffico è stata alle 15.30 con la safety car.

Il bilancio finale è di 11 persone ferite, una delle quali in condizioni gravi, che è stata ricoverata all’ospedale Borgo Trento di Verona insieme ad un altro paziente. Altre 9 persone, 8 adulti e un bambino, sono invece stati portati al Carlo Poma per accertamenti. Tre gli incidenti avvenuti poco dopo le 9 di questa mattina in un tratto poco meno di 5 chilometri tra i caselli di Mantova Nord e Nogarole Rocca. Si è di fatto trattato di un maxi-tamponamento che ha coinvolto 21 veicoli, tra i quali un mezzo pesante, e una sessantina di persone. Sul posto un mezzo di coordinamento soccorsi di Areu Lombardia, due auto mediche e 5 ambulanze, oltre alle squadre dei vigili del fuoco di Mantova e le pattuglie della Polizia Stradale mdi Mantova e Verona Sud coordinate dal Coa di Trento. L’A22 è stata chiusa al traffico dall’allacciamento con l’A4 a Verona all’allacciamento con l’A1 a Modena per sei ore dalle 9.20 alle 15.30. Inevitabili i disagi al traffico nelle strade provinciali su cui si è riversato il traffico autostradale.