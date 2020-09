Mantova-Cremona: giorno da dimenticare

MANTOVA – Una giornata da dimenticare per i pendolari delle linee cremonesi, e in particolare la Mi-Cr-Mn e la Cr-Treviglio, dove un guasto alle infrastrutture ferroviarie ha creato ritardi e rallentamenti. I problemi sono iniziati intorno alle 6.30, con un guasto agli impianti che regolano la circolazione ferroviaria fra Casaletto Vaprio e Crema, che ha provocato ritardi fino a 40 minuti e variazioni di percorso dei treni della linea. Ad esempio, il Cremona-Treviglio delle 7.41 è partito dalla stazione di Crema a causa dell’eccessivo ritardo accumulato dal treno in arrivo da Treviglio, delle 7.07, che ha appunto terminato a Crema il proprio viaggio. Altri 30 minuti di ritardo per il Cr-Treviglio delle 9.41.