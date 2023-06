Partita della solidarietà, 20mila euro per il Poma e mille per l’Emilia Romagna

MANTOVA È passata una settimana dal fischio di fine della partita del cuore a Mantova, “Boom una scintilla di solidarietà”, conclusa per 5 a 1. Evento che ha permesso di raccogliere fondi per 20 mila € da destinare all’Ospedale C. Poma di Mantova per acquistare strumentazione utile ai pazienti onco-ematologici, impiegata in tutte quelle situazioni in cui si rende necessario conservare globuli rossi concentrati (emazie) e plasma.

Sfiorate le 3000 persone presenti allo Stadio Martelli per godersi lo spettacolo sportivo con la presenza in campo della Nazionale Cantanti e le leggende del Mantova calcio come Pupita, Siniscalchi, Caridi, Staniste e Spinale, mentre a bordo campo con la musica dello show curato da Gianni Dall’Aglio, presente con la sua super Band.

Un evento fortemente voluto dall’Associazione Boom, impegnata in tutta l’organizzazione che ha visto la collaborazione con altre realtà del mantovano: da Abeo, ad Avis e ad Ail, impegnate a supportare la grande macchina organizzativa.

Senza dimenticare le istituzioni: dal Comune di Mantova, alla Provincia di Mantova, Regione Lombardia, all’Asst e ATS di Mantova, al Coni e al Mantova Calcio, che hanno supportato in ogni modo tutto l’evento.

“Il grande progetto che abbiamo messo in piedi ospitando la partita del cuore a Mantova non si è concluso domenica scorsa, le donazioni continueranno per raggiungere sempre di più la cifra per l’acquisto della frigoemoteca”, sono le parole della vice Presidente Marcella Deantoni, “Abbiamo raccolto ricordi indelebili da domenica, l’abbraccio di Mantova e dei mantovani è arrivato forte e chiaro! non posso che ringraziare tutti gli sponsor da Grana Padano, a Würth e Pata e tutti gli altri che hanno reso possibile tutto, ai vigili del fuoco, soccorso Luna blu, MG Security e le forze dell’ordine che hanno vigilato perché tutto fosse perfetto.

Non solo solidarietà per Mantova, dalla vendita dei biglietti venduti nelle 3 giornate predisposte, verranno devoluti 1000€ agli alluvionati dell’Emilia Romagna.