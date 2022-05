Asst Mantova conferma due primari, pneumologia e nefrelogia

MANTOVA – Continua la copertura dei primariati vacanti da parte di Asst Mantova: nominati Massimiliano Beccaria e Giuseppe Mazzola, rispettivamente a capo della Pneumologia e della Nefrologia e Dialisi di Mantova.

Massimiliano Beccaria, classe 1970, si laurea nel 1996 in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Pavia specializzandosi successivamente in Malattie dell’Apparato Respiratorio nel 2002. Nel 2001 è titolare di una borsa di studio universitaria in Biotecnologie e Tecnologie Biomediche ed inizia la sua attività all’Asl di Pavia come medico di continuità assistenziale. Dal 2002 al 2004 lavora come medico turnista di Pronto Soccorso e Guardia attiva del reparto di Medicina Interna dell’Ospedale di Broni. Dal 2005 svolge la sua professione nella struttura di Pneumologia dell’ospedale di Mantova e dal 2019 è responsabile della struttura semplice Assistenza Domiciliare Respiratoria (Adr). Da luglio 2021 ricopre la carica di direttore facente funzione della Pneumologia di Mantova.

Giuseppe Mazzola, nato nel 1978, si laurea nel 2005 in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Brescia specializzandosi successivamente in Nefrologia nel 2009. Dal 2006 al 2010 lavora alla Asl di Vallecamonica e Sebino e in seguito svolge per un anno l’attività di medico specialista in Nefrologia a Montichiari per gli Spedali Civili di Brescia. Dal 2011 esercita la sua professione all’Asst di Mantova diventando direttore facente funzione della Nefrologia e Dialisi nel 2018.