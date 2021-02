Dopo due anni pronta la palestra del Falcone di Asola

ASOLA – Nel giro di un paio di settimane, dopo una lunga attesa, dovrebbe finalmente venire consegnata al Falcone la palestra scolastica completamente rinnovata. Lunga attesa dovuta sia ai problemi e ai ritardi legati all’emergenza sanitaria, sia all’imponenza dei lavori che sono stati eseguiti.

Con una spesa di circa mezzo milione di euro infatti la Provincia di Mantova, proprietaria degli stabili dell’istituto superiore asolano, ha sia eseguito i lavori di miglioramento sismico dell’edificio, sia completamente rinnovato l’interno della palestra. Per quanto riguarda il miglioramento sismico, obbligatorio dopo che la provincia di Mantova fu interessata dal terremoto di maggio 2012, Palazzo di Bagno è intervenuto sulla copertura e su tutte le strutture murarie così da renderle maggiormente resistenti nel malaugurato caso di scosse di terremoto. Ma non solo. Nel corso dei lavori infatti è stata anche sostituita tutta la pavimentazione, i cui lavori di posa si sono conclusi solamente tre giorni fa, sono stati cambiati tutti gli infissi e anche tutti gli impianti. Insomma una serie di lavori davvero imponenti al termine dei quali ora la palestra è completamente rinnovata.

«Siamo contenti – afferma il dirigente Giordano Pachera – perché finalmente la palestra scolastica torna ad essere utilizzabile dai nostri studenti. È stata eseguita una importante serie di lavori e siamo contenti del risultato. Mi sento di ringraziare la Provincia per l’intervento che è stato eseguito».