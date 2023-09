Porticato del Ducale set per un documentario di Rubini. Ingresso gratuito a Palazzo

MANTOVA Il porticato esterno di Palazzo Ducale rivolto verso piazza Sordello è stato scelto come scenografia per la realizzazione di un documentario del regista italiano Sergio Rubini. Le scene saranno girate mercoledì 20 settembre dalle ore 8 alle ore 13 e prevedono – per evidenti ragioni sceniche – l’interdizione del passaggio e la chiusura della biglietteria del museo sotto i portici.

La buona notizia per il pubblico è che, per consentire ugualmente l’accesso dei visitatori a Palazzo Ducale, la casa di produzione I.B.C. MOVIE s.r.l. ha offerto ingressi gratuiti al museo per tutta la mattinata, dalle ore 8.20 alle 13.

Per accedere al percorso museale della reggia sarà sufficiente recarsi all’ingresso di piazza Castello nei pressi dell’esedra. Non occorrerà passare prima in biglietteria. Al termine del percorso, l’uscita su piazza Sordello sarà garantita a intervalli regolari tra un “ciak” e l’altro: è pertanto possibile che si verifichino brevi periodi di attesa nei pressi del bookshop per consentire il termine della singola ripresa. Anche il Museo Archeologico, nella suddetta fascia oraria, sarà ad accesso libero e gratutito.

Si tratta dunque di un piacevole regalo in cambio di qualche piccolo disagio per la realizzazione delle riprese. Informiamo inoltre che, chi dovesse aver già acquistato il biglietto per una delle fasce orarie comprese tra le 8.20 e le 13, riceverà in automatico il rimborso della quota.