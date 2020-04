Controlli Covid: sanzionati 65 persone, 27 straniere

ALTO MANTOVANO – Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, tra il 21 ed il 26 aprile, durante gli ormai consueti massivi e meticolosi controlli su tutto l’alto mantovano, con il dispiegamento di tutte le pattuglie disponibili, impegnate a far rispettare le norme stabilite con il D.P.C.M. 8 marzo 2020 e successive modificazioni, emanato per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19, hanno controllato complessivamente 670 veicoli e 892 persone. Sono 65 (sessantacinque) le violazioni amministrative riscontrate, delle quali 27 a cittadini stranieri.

La maggior parte degli inadempienti sono uomini e l’età varia dai 84 ai 16 anni, tutti residenti nell’alto mantovano e nelle provincie limitrofe.

Tutti i sanzionati non hanno addotto giustificazioni valide in merito alla loro circolazione, sebbene in atto il divieto, motivando il loro comportamento con le “solite” giustificazioni non conformi a quelle citate nel Decreto Legge.

I Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, come anche le emittenti televisive, le radio, i giornali, i social etc., continuano a raccomandare alla cittadinanza di “NON USCIRE DI CASA” e di farlo, se veramente indispensabile, esclusivamente per comprovate ed inderogabili esigenze lavorative, motivi di salute e situazioni di necessità.

I Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere continueranno senza sosta con i controlli, i quali saranno sempre più intensi su tutto il territorio dell’alto mantovano.