Ciclismo Mtb – Rinviata la Southgardabike

MEDOLE Ora è ufficiale: la 14ª edizione della Southgardabike Dryarn è rinviata. Così ha deciso il comitato organizzatore della kermesse di mountain bike in programma sabato 7 e domenica 8 marzo a Medole. «Sono ovviamente amareggiato per questo contrattempo – afferma il presidente del comitato organizzatore Tazio Palvarini – ma non possiamo fare altro che rispettare le disposizioni ministeriali. Ringrazio di cuore tutti i ragazzi che sino a sabato sera hanno lavorato sodo nell’organizzazione. Ringrazio anche le squadre, le istituzioni locali, le forze dell’ordine e il Prefetto per la confermata disponibilità ad affiancarci nel momento in cui verrà individuata un’eventuale nuova data». Esiste dunque la volontà e la determinazione di disputare la 14ª Southgaradabike Dryarn nel corso della stagione, anche se non sarà facile trovare una data utile nel già fitto calendario nazionale.