Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, colpo Titon. E oggi caccia ai 3 punti nella trasferta a Matera

MANTOVA Giornata clou per il Saviatesta Mantova, impegnato su tre fronti per dare una svolta alla stagione e al proprio futuro. Prima di tutto, il campo. La squadra guidata da Frane Despotovic oggi pomeriggio (ore 17) affronterà in trasferta il Signor Prestito Cmb Matera nel recupero della 7ª giornata. E’ una sfida cruciale per la classifica. I due passi falsi contro Aniene e Pesaro hanno portato il Mantova nella zona delle sabbie mobili, dalle quali bisogna risalire immediatamente. In contemporanea si gioca anche Colormax-Genova, altra sfida da zona salvezza. Un successo oggi consentirebbe ai biancorossi di respingere l’assalto del Pescara (ora a -1), accorciare il gap con Matera (+6) e riavvicinare la zona playoff. «Servirà una grande prova – ha spiegato il tecnico croato -. Partita difficile, loro hanno giocatori esperti e ai ragazzi chiedo di scendere in campo con la massima concentrazione. Quella che ci è mancata nella gara contro Pesaro». La classifica deficitaria deve essere uno stimolo per dare il massimo. «La classifica deve preoccuparci, perchè a nessuno piace perdere, però il risultato non deve essere un’ossessione. L’importante è fare la nostra partita cercando di commettere meno errori degli avversari».

Sarà assente per squalifica capitan Danicic, ma il Saviatesta potrebbe schierare un nuovo acquisto. Si tratta di Jeferson Fernando Titon , laterale italo-brasiliano classe ‘91 arrivato dal Genova, che evidentemente rassegnato alla retrocessione, ha lasciato partire il suo elemento migliore. Titon ha raggiunto il Mantova in Basilicata e, se i tempi burocratici del tesseramento lo consentiranno, potrà scendere in campo già nel match odierno. Corrisponde al profilo esperto che stava cercando la società biancorossa: giocatore già formato, è cresciuto nel vivaio del Kaos dell’ex patron Calzolari e conosce molto bene il campionato italiano. Ha messo a segno 8 gol in stagione e un assaggio del suo valore si è già visto il 19 dicembre al NeoLù, dove Titon ha realizzato una tripletta al Mantova nella partita che i biancorossi hanno vinto 5-4.

Infine il capitolo Palazzetto. A mezzogiorno scade il bando del Comune e dalle ore 15 saranno aperte le buste per una prima analisi della documentazione richiesta. Nei prossimi giorni sapremo a chi sarà affidata la gestione del nuovo impianto. In corsa diverse società sportive e tra queste c’è il Mantova Calcio a 5, che spera di poter disporre di una struttura idonea per un campionato prestigioso come appunto questa Serie A. (tombell)