Primo maggio, servizio Apam sospeso

MANTOVA – Apam informa che i servizi di trasporto pubblico urbano e interurbano in occasione del 1° maggio, della Festa dei lavoratori, sono completamente sospesi.

Per ulteriori informazioni si invitano gli utenti a consultare gli orari nella sezione dedicata del sito www.apam.it oppure a contattare il Customer Care Apam – attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 17.00, esclusi i festivi – chiamando il numero 0376 230339, scrivendo via WhatsApp al numero telefonico 346 0714690, oppure scrivendo a customer.care@apam.it o attraverso le pagine ufficiali di Apam su Facebook e Twitter.