Pallavolo serie B2 f – Riscatto Davis con il Drago. Il Viadana torna al successo!

Mantova A Mirandola la Davis ha interrotto la serie negativa di due sconfitte di fila al tie-break, piegando per 3-0 (25-22, 25-22, 25-17) il Drago Volley Stadium. Sgarbossa e Fedrizzi hanno messo a segno tredici punti a testa. «Vittoria meritata per i valori espressi in campo – afferma coach Pavan – Finalmente una boccata di ossigeno in un periodo non facile. Speriamo di poter continuare a giocare sereni e consapevoli della nostra forza». Dopo 12 sconfitte di fila il Viadana ha centrato il successo, battendo al PalaFarina il fanalino Spakka Volley per 3-1 (25-21, 17-25, 25-22, 25-20). In evidenza Favari con 21 punti e Panazza con 18 e bene Braga in difesa. «Sapevamo che non sarebbe stata una gara facile, ma siamo riusciti a prevalere – afferma il vice Soldi – Le ragazze nei momenti difficili sono rimaste unite e con la mente lucida».