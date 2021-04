In piazza Sordello i bar “adottano” uno steward

MANTOVA – In piazza Sordello in vista del primo week end giallo arriva una sorta di covid manager, ovvero uno steward della compagnia di security Cct, che garantirà l’applicazione delle norme di sicurezza tra i clienti dei bar che usufruiranno dei plateatici e dei relativi servizi. I titolari degli esercizi si sono quindi cautelati in vista della mole di persone che il primo week end in zona gialla potrebbe portare in città. Così facendo potranno tranquillamente svolgere il proprio lavoro, lasciando la gestione del “traffico” allo steward. La compagnia mantovana di security svolge questo servizio già per altri locali e, da qualche settimana, anche al mercato del giovedì.