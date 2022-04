Mountain bike – Sporteven, Chero Group, Novagli, Mincio Chiese e Santa Maria danno spettacolo a Ostiglia

Ostiglia Emozioni a non finire ieri pomeriggio a Ostiglia al 3° Trofeo Mtb Ostiglia Memorial Loris Guernieri. Merito anche dalle ottime prestazioni fornite dai baby mantovani dello Sporteven, del Chero Group Team Sfrenati, dell’Mtb Novagli, del Mincio Chiese, e della Scuola Mtb Santa Maria. Più di centoventi Giovanissimi, in rappresentanza di una quindicina di società, hanno animato le varie fasi della manifestazione svoltasi nel parco pubblico di via XX Settembre della Città di Cornelio. A salire sul gradino più alto del podio sono stati: Alessio Azzolini, G3, Matteo Raisi, G5, e Beatrice Costantini, G6. Per quel che riguarda la piazza d’onore l’hanno conquistata: Leonardo Canani e Celeste Padovani, G1, Linda Buttani, G2, Nicola Zerbinati, G3, Eleonora Flaviani, G5, e Marta Malinverno, G6. Sull’ultimo gradino del podio sono invece saliti: Nico Semeghini, terzo nella G1, Azzurra Ranghieri nella G2 e Clara Malinverno nella G4.

La bella giornata dei Giovanissimi mantovani è stata completata dal 4° posto ottenuto da Francesco Favalli, G1, da Ryan Sermidi e Vittoria Bondi nella G4 ed Elisa Tralli nella G5, e dal quinto piazzamento colto da Tommaso Baccolo, G2, Alessandro Padovani, G3, Emma Tralli, G5 e Irene Merlini e Matteo Massardi nella G6. La manifestazione sportiva è divenuta anche il momento d’apertura della tradizionale fiera ostigliese. Tra gli sportivi che hanno presenziato alle sei gare proposte vi era anche il presidente del comitato provinciale Fci Fausto Armannini, che al termine si è complimentato con gli organizzatori, con i ragazzi e le ragazze e con l’amministrazione comunale che si è posta al fianco del team del presidente Gianluca Boselli.

Paolo Biondo