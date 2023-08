Ciclismo prof – Edoardo Affini torna alle gare nella Vuelta Burgos

Mantova Sono 15 le squadre al via della Vuelta Burgos 2023, in programma da oggi al 19 agosto, un paio di settimane più tardi rispetto alle date tradizionali. La corsa a tappe spagnola si concluderà solo sette giorni prima della partenza della Vuelta España, dunque non stupisce trovare nella lista degli iscritti alcuni dei nomi che saranno poi protagonisti nel GT iberico. La Jumbo Visma, ad esempio, schiera lo sloveno Primoz Roglic, trionfatore al Giro d’Italia; il quale, come nella corsa rosa, avrà tra i suoi scudieri il “nostro” Edoardo Affini, che torna dunque alle corse dopo la lunga pausa estiva intervallata solo dalla comparsa alla Classica di San Sebastián.

La corsa si aprirà per Ferragosto con una tappa di 161 chilometri che prenderà il via da Villalba de Duero e si concluderà a Burgos, proponendo un tracciato senza particolari asperità altimetriche. La frazione seguente vedrà invece i partecipanti affrontare una cronometro a squadre di 13,1 chilometri che sarà pianeggiante per i primi undici dopo la partenza da Oña, mentre negli ultimi 2000 metri la strada salirà fino al traguardo di Poza de la Sal. Decisamente più movimentata la terza frazione, la Sargentes de La Lora-Villarcayo di 183 chilometri, che vedrà il gruppo scalare ben sei GPM. Qualche saliscendi ci sarà anche nella quarta tappa, che da Santa Gadea del Cid porterà i corridori a Pradoluengo in 157 chilometri. La classifica generale si deciderà nell’ultima frazione con partenza a Golmayo e la dura ascesa finale di Lagunas de Neila, tradizionale arrivo della corsa spagnola, lunga 7000 metri e con una pendenza media dell’8,7%.