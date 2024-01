Raddoppio ferroviario, le fermate dei bus da e per Bozzolo

Dal 14 gennaio 2024, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni di Bozzolo e Mantova. I treni delle relazioni di seguito indicate subiscono variazioni:

I treni RE di Trenord della relazione Milano Centrale – Mantova sono parzialmente cancellati e sostituiti con bus tra le stazioni di Bozzolo e Mantova;

I treni R di Trenord della relazione Cremona – Mantova sono parzialmente cancellati e sostituiti con bus tra le stazioni di Bozzolo e Mantova.