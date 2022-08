In bici da Mantova a Lecce per vedere l’Inter

MANTOVA Francesco Tosato, intervistato da Sky Sport, ha percorso ben mille chilometri (precisamente da Mantova a Lecce) in bicicletta per seguire in trasferta la sua Internazionale all’esordio contro il Lecce in Serie A.

Un vero gesto d’amore che va oltre la passione per i colori nerazzurri.

Il suo obiettivo, adesso, è quello di vedere tutte le trasferte della “beneamata” in bicicletta.

Partito lunedì da Mantova con la sua fedele due ruote è arrivato ieri a Lecce attorno alle ore 9,45; giusto il tempo di fare una bella doccia fredda e un riposino per poi essere presente sugli spalti dello Stadio di Via del Mare a tifare la sua Inter quando per un oscuro… scherzo del destino i tifosi della Curva Nord non erano presenti in quanto due pullman partiti dalla città meneghina si sono rotti nel tragitto tra Milano e Lecce e non è stato possibile trovare soluzioni d’emergenza praticabili.

Meglio andare in bicicletta… Francesco è arrivato a destinazione con largo anticipo.