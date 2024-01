Squadra e valori per il calcio, Acqua Lete e Sangiovanni in campo

ROMA (ITALPRESS) – Acqua Lete, Premium Partner delle Nazionali Italiane di Calcio dal 2015, realizza una nuova campagna pubblicitaria con la quale scende in campo al fianco di tutti gli italiani che vivono il calcio ogni giorno. La campagna, che mette in risalto valori come il gioco di squadra, la passione per il calcio e l’inclusività, è affidata alla voce di un testimonial d’eccezione, il giovane talento Sangiovanni, che ha scritto e inciso un brano completamente inedito, in cui il contenuto si veste dell’inconfondibile stile dell’artista. La canzone, sulla base del concept della creatività firmata dall’agenzia Wunderman Thompson, diventa così una dichiarazione d’amore per lo sport che – proprio come fa Acqua Lete – unisce tutta l’Italia, abbracciando non solo chi lo gioca ma chiunque lo viva a proprio modo, dalle mamme sugli spalti ai gamer nelle loro camerette.La campagna multicanale, destinata a svilupparsi nel corso dei prossimi 3 anni nei diversi formati per la tv, il web, la radio e i canali social, sarà lanciata attraverso un film/videoclip dai toni suggestivi ed emozionanti, che vedrà tra i protagonisti Sangiovanni, gli Azzurri, le Azzurre e gli amanti del calcio ritratti nella vita di tutti i giorni. La canzone, il videoclip e tutta la campagna stampa si basano, infatti, sull’unione tra i calciatori e le calciatrici di tutte le Nazionali italiane di calcio, di cui Lete è orgogliosa di essere sponsor, ed i loro tifosi, secondo il claim “Chi vive il calcio beve Acqua Lete”.Previste, infine, una serie di attività digital e social che culmineranno in una challenge per gli utenti di TikTok, che potranno avere la possibilità di duettare con Sangiovanni sulle note della canzone contribuendo a renderla così un vero e proprio inno al calcio e a chi lo ama.

https://www.youtube.com/watch?v=hWkiWFKj8X4

– foto ufficio stampa Acqua Lete –

(ITALPRESS).