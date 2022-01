Giorno della Memoria, scuole e cittadini coinvolti

MANTOVA – Mantova Un calendario ricco di appuntamenti sul territorio mantovano per le celebrazioni del Giorno della Memoria. Si comincia oggi con la consegna delle Medaglie d’Onore agli insigniti viventi prima a Silvio Gattazzo, classe 1923, a Roverbella e poi a Fausto Marossi, classe 1925, a Moglia.

Domani mattina sarà la volta della consegna delle tredici Medaglie d’Onore ai famigliari superstiti degli insigniti alla prefettura di Mantova (ore 10).

Nel pomeriggio, invece, il ricordo dei deportati ebrei alla sinagoga “Norsa” (ore 15,30) e la commemorazione del Porrajomos, la persecuzione su base razziale subita dai Sinti e dai Rom durante il nazismo, presso il binario 1 della stazione di piazza don Leoni (ore 16,30), momento quest’anno ancora più importante per l’inaugurazione della targa commemorativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale.

Quattro gli appuntamenti nelle biblioteche della città. Si è cominciato ieri con un incontro pubblico alla biblioteca Baratta, si proseguirà oggi, alla biblioteca di Quartiere Lunetta (ore 17) con la presentazione del libro “Le radici antisemite dell’occidente.

Dall’antigiudaismo alla personalità autoritaria” con l’autrice Marta Villa. Domani si torna invece alla biblioteca Baratta con un appuntamento dedicato a Charlie Chaplin e alla sua parodia di Hitler (ore 20,15), per finire giovedì 3 febbraio nella sala civica di via Facciotto (Te Brunetti) con l’incontro pubblico dal titolo “Le origini e le cause della shoah” a cura di Frediano Sessi.

“Continuare a ricordare, celebrare e divulgare significa ribadire i valori della democrazia, è un dovere civico”, ha dichiarato Alessandra Riccadonna, assessore al sistema bibliotecario.

Dal 29 gennaio al 5 aprile si tiene invece il fitto programma di appuntamenti promossi dal Conservatorio Lucio Campiani, rassegna dedicata a Luisa Levi.

“Le nostre iniziative sono una valorizzazione delle donne, poetesse e compositrici”, ha detto il maestro Giordano Fermi.

“È stato fatto uno sforzo congiunto da tutte le istituzioni per coinvolgere scuole e cittadini nel ricordo”, ha affermato Mattia Di Vito, consigliere delegato alla cultura della provincia, “la nostra società crescerà con un autentico tessuto democratico quanto più riusciremo a contrastare qualunque motivo di discriminazione”.

Il calendario di tutte le iniziative è consultabile all’indirizzo giornodellamemoria.mantova.it.