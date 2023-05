Pallavolo – Dal torneo Csi alla Serie D in pochi anni: l’Ascosport Sabbioneta brucia le tappe

Sabbioneta Si è concluso trionfalmente il campionato di prima divisione femminile per A.sco.sport. Sabbioneta, che si è classificata al primo posto e ha acquisito il diritto di partecipare al prossimo campionato di serie D femminile. E’ stata una annata strana per la squadra allenata da Ernesto Feroldi e Giovanni Lanzara, quest’ultimo tuttofare del settore pallavolo del sodalizio sabbionetano, se pensiamo che all’inizio del campionato non si aveva nemmeno la certezza di poter ripartire… Invece la ripartenza c’è stata e il finale col botto. Nemmeno le più rosee previsioni avrebbero portato a pensare che dopo soli 6 anni (di cui 2 persi per il covid) dall’avvento di Feroldi sulla panchina sabbionetana, domenica scorsa si sarebbe festeggiato il passaggio in serie D. L’avventura è partita con un campionato di C; l’anno successivo è stata allestita una squadra per partecipare al torneo di Seconda Divisione, che è stato vinto con promozione in Prima Divisione. Poi vi sono stati un paio d’anni appunto in Prima (con un play off) e la stagione corrente nella quale la federazione provinciale di Mantova ha deciso per un campionato a girone unico da 13 squadre, con la vincente direttamente proiettata alla serie D. Il nome che è uscito è stato proprio A.sco.sport. Sabbioneta, che con 59 punti ha regolato di misura San Marco Pego Volley e Linea Saldatura Pallavolo Mantova (entrambe al secondo posto con 58 punti), con un finale da thriller: entrambe le contendenti al titolo hanno perso l’ultimo turno, mantenendo immutati punti e classifica. Il campionato è stato molto tirato e la classifica finale (tre squadre in un punto) valida testimone. In questi casi sono i dettagli a fare la differenza e la caratteristica di questo gruppo è proprio quella di essere primariamente squadra unita ed affiatata, partendo da ogni singola ragazza integrata nell’insieme grazie al lavoro davvero encomiabile degli allenatori, Feroldi e Lanzara. Non si può non fare una menzione speciale al nutritissimo gruppo di supporter, che non ha mai fatto mancare il sostegno alla squadra, composto da tutte le piccole atlete dal minivolley in poi e dai loro genitori ed amici. Unici! Come detto, il campionato è stato davvero entusiasmante, anche grazie all’impegno in ogni partita di ogni squadra, che ha sempre dato il massimo a prescindere dalla posizione in classifica e dalle ambizioni, rendendo ogni sfida davvero incerta. Complimenti quindi a Francesca Bottoli, Chiara Garavaldi, Letizia Cortellazzi, Ilaria Farina, Chiara Flisi, Cristina Fava, Maria Chiara Pizi, Vanessa Bertelá, Mara Santagiuliana, Giulia Boselli, Elisa Soragna, Agata Orlandelli, Debora Feroldi, a cui si sono aggiunte al bisogno Alice Penci e Francesca Delnevo, nonché agli allenatori Feroldi e Lanzara.