Calcio Serie C – Euforia Mantova. Mister Possanzini: “La B? E’ ancora presto”

Mantova Un 5-0 che non ammette repliche. Anzi, il risultato poteva essere ancora più netto considerate le tantissime occasioni create dai virgiliani nel primo tempo, prima del gol di Redolfi. Il Mantova vola e anche il Padova, che non aveva mai perso prima, è caduto ai piedi della capolista. «Sono davvero contento – ha commentato a fine gara il tecnico biancorosso Davide Possanzini -. Avevo il timore che potesse essere un inizio di 2024 un po’ amaro, invece i ragazzi mi hanno stupito ancora. Non mi aspettavo una prestazione del genere. Il risultato è stato la conseguenza del lavoro fatto durante il ritiro. Poi, in certi episodi, siamo stati anche fortunati, ma è stata una bella partita». Il Mantova esce tra gli applausi dei tifosi virgiliani e gli occhi sbalorditi dei tanti addetti ai lavori presenti ieri all’Euganeo per il gioco espresso dall’Acm. «Spero se ne accorgano anche i miei giocatori – spiega Possanzini -. Fa piacere. Noi, oltre a giocare a calcio, cerchiamo di dare spettacolo. I giocatori hanno fatto un grande lavoro. Ho sentito di ritiro strano per preparare la partita con il Padova, ma l’avremmo fatto per qualsiasi altro avversario. Dopo il girone d’andata volevo che i ragazzi staccassero per poi riprendere alla grande». A chi gli chiede se il Mantova ha messo la firma sulla promozione in serie B, Possanzini risponde così: «No, sono in questo mondo da troppo tempo e non mi faccio ingannare dal risultato. Credo che questa partita possa essere un’arma a doppio taglio. Pensare di aver già vinto il campionato è l’errore più grande che si possa fare. Mancano tante partite per il Padova, ma anche per noi. Giustamente ci godiamo il successo, ma poi la testa deve andare subito alla sfida con l’Arzignano»,

Intervistato all’intervallo dalla Rai, il presidente biancorosso Filippo Piccoli ha raccontato il momento magico del Mantova, partendo dal pennello che gli ha fatto acquistare Botturi. Una storia ormai conosciuta in tutta Italia: «Siamo contenti del lavoro fatto con Botturi in estate. E’ un momento sicuramente positivo. Tutto questo grazie anche a mister Possanzini. La sua qualità principale è quella di trasmettere serenità a tutti».