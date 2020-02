Referendum del 29 marzo 2020: tariffe per i messaggi politici referendari

COMUNICATO PREVENTIVO PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI POLITICI REFERENDARI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO RELATIVO AL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE “MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI”, INDETTO PER IL GIORNO 29 MARZO 2020

Ai sensi dell’art. 7 della Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 e della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 52/20/CONS, la Vidiemme Società Cooperativa comunica che intende pubblicare sulla testata quotidiana “la Voce di Mantova” messaggi politici referendari a pagamento per il referendum popolare confermativo fissato per il giorno 29 marzo 2020.

I messaggi politici referendari devono fornire una corretta rappresentazione del quesito referendario ed essere riconoscibili anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, e devono recare la dicitura “Messaggio referendario” con l’indicazione del soggetto politico committente.

Le tariffe saranno le seguenti:

– Finestrella prima pagina colore misura mm.90 x altezza mm.80 euro 180 + Iva

– Finestrella interna colore misura mm.90 x altezza mm.85 euro 130 + Iva

– Mezzo piedone interno colore misura base mm.137 x altezza mm.85 euro 170 + Iva

– Piedone interno colore misura base mm.280 x altezza mm.85 euro 300 + Iva

– Piedone prima pagina colore misura base mm.280 x altezza mm.80 euro 450 + Iva

– Quarto pagina colore misura base mm.137 x altezza mm.184 euro 300 + Iva

– Mezza pagina colore misura base mm.280 x altezza mm.184 euro 500 + Iva

– Junior page colore misura base mm.180 x altezza mm.254 euro 500 + Iva

– Pagina intera interna colore misura base mm.280 x altezza mm.400 euro 700 + Iva

– Pagina intera ultima di copertina colore misura base mm.280 x altezza mm.400 euro 1.000 + Iva

Si informa che per l’acquisto dei messaggi politici referendari sui quotidiani l’aliquota IVA è al 22%.

Non si accettano posizioni di rigore. Nessun diritto fisso o spesa d’impaginazione.

Non sono previsti sconti di quantità né provvigioni di agenzia.

Pagamento: alla prenotazione in contanti o con assegno circolare intestato a:

VIDIEMME soc. coop

Il mancato adempimento comporta l’annullamento della prenotazione.

Prenotazione: entro le ore 12:00 di 3 (tre) giorni precedenti la data di richiesta di uscita.

Consegna del materiale: entro le ore 12 del giorno precedente la data richiesta di uscita.

Indirizzo redazione: Piazza Sordello 12 – 46100 MANTOVA

Ogni richiesta e comunicazione dovrà essere inviata a:

VIDIEMME Soc. Coop. – Editore de “la Voce di Mantova”

Piazza Sordello 12 – 46100 MANTOVA Tel. 0376 224951 fax 0376 225859

Sarà garantita la parità di accesso e saranno pubblicati tutti gli annunci pervenuti nei termini e nel rispetto delle condizioni stabilite nel documento analitico depositato, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, presso la redazione de “la Voce di Mantova” in Piazza Sordello 12 o presso i sotto indicati uffici della VIDIEMME Soc. Coop. – Piazza Sordello 12 – 46100 MANTOVA.