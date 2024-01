Basket serie A2 f – La play Fietta: “Il MantovAgricoltura è uscito alla distanza”

San Giorgio Cinque vittorie di fila per chiudere l’andata. Meglio di così il MantovAgricoltura non poteva iniziare il 2024. E con il successo sul Torino Teen ha pure rafforzato il settimo posto, staccando Giussano e Spezzina (entrambe ko), oltre appunto alle piemontesi. Tra le protagoniste sabato la play Elena Fietta: «Con Torino è stata una partita sempre sul filo del rasoio. Non siamo mai riuscite a scappare via, nonostante, a parte un blackout offensivo iniziale, siamo sempre state in vantaggio e abbastanza in controllo. Abbiamo subito la loro intensità offensiva e il loro essere molto brave a correre e trovare canestri facili in contropiede. Ci siamo fatte sorprendere dalla loro energia e abbiamo un pochino faticato a prendere il ritmo. Al contrario, noi abbiamo raccolto poco in termini di punti rispetto alla qualità dei tiri trovati e costruiti». Nel finale poi l’allungo decisivo: «Se durante la partita ci sono stati diversi punti di riferimento offensivi, come Llorente o Dell’Olio, sono stati poi gli ultimi minuti che hanno visto la furbizia di Orazzo e le sue mani morbide darci la sicurezza del risultato. Dobbiamo lavorare comunque tantissimo sull’aspetto difensivo perché abbiamo delle lacune da colmare. Andando avanti, non sempre il nostro talento offensivo può salvarci; anzi, dobbiamo riuscire a trarre energia dalla difesa, per poi essere comunque sempre concrete in attacco». Un bilancio del girone di andata, prima di buttarsi a capofitto nel ritorno e nella prima gara domenica prossima sul campo della Cestistica Spezzina: «Il calendario è un po’ atipico dato che dalla quarta giornata in poi abbiamo incontrato una dietro l’altra le cinque squadre ai vertici della classifica. Questo inizialmente è stato tosto, perché a un certo punto ci siamo ritrovate penultime. Ma sappiamo anche che la classifica all’inizio non bisogna proprio guardarla e considerando noi come squadra, sapevo che saremmo venute fuori alla distanza: dopo l’incertezza iniziale non abbiamo fatto passi falsi. L’unico rammarico è la sconfitta al primo turno con La Spezia: con quei 2 punti in più ora saremmo a – 4 dal terzo posto, il che spiega quanto ogni partita sia di fondamentale importanza». Proprio domenica la trasferta a La Spezia: «La voglia di rivalsa è tanta. Dobbiamo cercare di ribaltare il risultato dell’andata, quindi servirà da subito il miglior Mantova che possiamo mettere in campo».