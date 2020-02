Borgo Virgilio, convenzione tra Comune e Arma per facilitare la ricerca dati

BORGO VIRGILIO In una prospettiva di collaborazione e trasparenza tra enti e per favorire e coadiuvare il lavoro di controllo del territorio da parte dei carabinieri, il sindaco di Borgo Virgilio Francesco Aporti e il capitano della compagnia di Mantova Gianfranco Galletta hanno siglato ieri mattina in municipio a Cerese una specifica convenzione per consentire l’accesso all’anagrafe comunale da remoto. Alla firma era presente anche il comandante della stazione locale dei carabinieri di via Divisione Acqui Lamberto Vicenzi.

Di fatto l’anagrafe sarà al servizio del comando provinciale dei carabinieri per ricerche e accertamenti, snellendo e velocizzando le procedure. Una piattaforma telematica sicura ed efficace che sta già riscuotendo l’approvazione di diversi Comuni italiani. «Molteplici le finalità: snellimento burocratico, riservatezza, impiego delle risorse risparmiate nel controllo del territorio e quindi maggiore sicurezza e tempestività negli interventi – ha fatto notare il capitano Galletta -. Si aggiunge così un ulteriore significativo tassello a favore del “sistema sicurezza” provinciale».

I carabinieri possono accedere alle informazioni contenute nella suddetta banca dati limitativamente allo svolgimento, ai sensi di legge, dei propri compiti d’istituto. «Un passo importante – ha aggiunto il primo cittadino Francesco Aporti – che mostra la sinergia e la grande collaborazione tra il nostro Comune e il comando provinciale dei carabinieri. Una modalità che permetterà di ottimizzare il lavoro e le risorse impegnate».

La nuova procedura, nell’ottica di un processo globale di informatizzazione, conferma la centralità che la sicurezza riveste per l’amministrazione di Borgo Virgilio, Comune che può già vantare di avere sul suo territorio una Centrale Operativa della Polizia locale di prim’ordine.

