Ciclismo – Cordioli sfiora il podio a Carnago

Carnago (Va) Sabato di vittorie e piazzamenti per il ciclismo mantovano.

Ieri a Carnago (Va), in occasione del Gp Industria Commercio Artigianato Carnaghese, l’Under 23 Gianluca Cordioli del Sissio Team ha sfiorato il podio classificandosi al quarto posto, dopo la consultazione del fotofinish dello sprint finale da parte dei giudici di gara. Passato finalmente un periodo non certo fortunato, l’atleta virgiliano è tornato ai livelli della prima parte della stagione. In questo prestigioso contesto, che ha registrato il successo in solitaria di Federico Iacomoni della Sies Rime Drali, sino all’ultimo ha cercato di conquistare il podio che gli è sfuggito per pochissimi centimetri. Tra gli juniores ieri si è distinto Angelo Monister del team Giorgi che ha partecipato alla prima delle due tappe dell’internazionale “Due Giorni di Vertova”. L’atleta di Malavicina nella cittadina bergamasca ha colto il settimo posto al termine di uno sprint assai combattuto. Oggi dovrà affrontare la frazione conclusiva di questa importante vetrina. Per quel che concerne i Giovanissimi ieri a Carpi (Mo), dove hanno gareggiato complessivamente 160 atleti, i piazzamenti migliori li hanno collezionati i baby dell’Allgor Tatobike che alla fine hanno conquistato il 2° posto nella graduatoria a punti per società. Nella G2 Marolon Ramas Quiroga si è piazzato al 4° posto; nella G3 Elia Marassi è giunto 5°; nella G5 si è piazzato 3° Luca Ganarin mentre Maela Barone si è classificata 3ª assoluta e grazie a questo piazzamento è salita sul gradino più alto del podio tra le ragazze. Nella G6 vittoria di Lucia Marassi e 3° posto di Erik Baetta.

Il programma odierno prevede a Castel Goffredo, a partire dalle 9.15, la ciclostorica “La Punzonatura”. Appuntamento allestito da Corrado Monfardini con la collaborazione dell’Associazione “La Senga” ed il patrocinio del Comune, dell’Aics e del Comitato provinciale Fci.

Ospiti d’onore Michele Dancelli e Marco Serpellini. Infine gli atleti dello Sporteven, per quel che concerne l’Mtb, oggi saranno in gara a Marano di Valpolicella.

Paolo Biondo