Pallavolo serie A1 f – La Vbc batte ancora Firenze

Firenze Il Bisonte Firenze si arrende ancora alla Vbc Trasporti Pesanti che bissa la vittoria dell’andata. Il 3-0 del PalaRadi (25-21, 34-32, 25-18) conferma l’ottimo momento di Perinelli e compagne, il terzo nelle ultime quattro partite, che permette loro di superare Bergamo in classifica in attesa delle gare di oggi. E’ una Vbc rinfrancata quella del girone di ritorno dopo che Pintus ha preso in mano le rosa per l’esonero di Musso. Il cammino che porta alla salvezza è ancora lungo, ma il clima che si respira è ben diverso da quello che ha caratterizzato il girone di andata. Lo si vede dai volti delle ragazze di Casalmaggiore in campo e fuori come se si fossero sbloccate da una situazione che per i valori della squadra non apparteneva a loro. Il match con Firenze ha visto le rosa rimontare sia nel primo che nel secondo set vinto dopo una battaglia interminabile e cruciale per il risultato finale. Nel terzo il turno al servizio di Hancock, mvp alla fine della partita, ha scavato il solco che ha portato le rosa alla vittoria. Sostanziosi contributi sono venuti dal servizio, seppure con qualche errore, ma giustamente forzato, e dalla difesa. Smarzek, Lee e Lohuis hanno dato un ottimo contributo in prima linea. Ottimo anche l’inserimento di Cagnin per Perinelli. Firenze ha avuto problemi in attacco e solo il libero Leonardi si è distinto in campo. Le rosa sono ora attese dalla trasferta di Busto, altro crocevia importante.

Sergio Martini

Vbc Trasporti-Pesanti-Il Bisonte Firenze 3-0 (25-21, 34-32, 25-18)

Vbc: Hancock 2, Smarzek 19, Lohuis 13, Colombo 1, Lee 15, Perinelli (K) 5, De Bortoli (L), Manfredini 6, Faraone, Obossa, Cagnin 4. Non entrate: Avenia, Edwards, Baccarini (L). All. Pintus-Moroni.

Firenze: Battistoni 1, Kipp 10, Graziani 7, Mazzaro 7, Alsmeier 12, Lazic 7, Leonardi (LK), Ribechi, Agrifoglio, Kraiduba 3, Montalvo 1. Non entrate: Stivrins. All. Parisi-Cervellin.

Durata set: 25′, 45′, 27′. Tot: 97′

Spettatori: 1.342