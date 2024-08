Rinnovo consiglio provinciale, si voterà il 29 settembre

MANTOVA La Provincia di Mantova, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 56/2014 (legge Delrio, ndr), indice per domenica 29 settembre 2024 i comizi elettorali per l’elezione del Consiglio Provinciale rappresentativo dei 64 comuni della Provincia di Mantova.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20.

Sono eleggibili a consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica.

La base elettorale per l’elezione dei Consiglieri provinciali è composta dall’insieme dei Consiglieri e dei Sindaci dei Comuni della provincia di Mantova in carica alla data delle elezioni.

Per la determinazione numerica e nominativa dell’elettorato attivo e passivo, i Segretari comunali, su richiesta del Presidente dell’ufficio elettorale costituito presso la Provincia, trasmettono una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente l’elezione (dal 26 al 28 agosto 2024), contenente l’elenco degli amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri comunali) alla data del 35esimo giorno antecedente quello della votazione (25 agosto 2024), per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale.

L’Ufficio elettorale procederà a pubblicare sul sito istituzionale della Provincia il numero degli aventi diritto al voto risultante dalle attestazioni dei segretari comunali dei Comuni pervenute entro i termini di legge, il 30°giorno antecedente quello della votazione (30 agosto 2024).

Le liste e/o le candidature alla carica di Consigliere Provinciale dovranno essere presentate presso l’Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Mantova, ufficio della Segreteria Generale, con sede in Via Principe Amedeo n. 30/32 nei seguenti giorni:

dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 8 settembre 2024 e dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì 9 settembre 2024



Il Consiglio Provinciale dura in carica due anni.

Per l’elezione dei Consigli provinciali è prevista l’espressione di un voto di lista.

Ciascun elettore può inoltre esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista.