Mantova-Spezia affidata al genovese Ghersini, principe dei cadetti

MANTOVA Ad arbitrare la delicata sfida del Martelli, la Can ha inviato l’esperto Davide Ghersini della sezione di Genova. Il Mantova sotto la sua direzione ha ottenuto quest’anno la prima vittoria esterna(a Cittadella 2-1). Domenica Ghersini arbitrerà la sua 177esima gara in serie B confermandosi come il principe dei cadetti (alle sue spalle Pezzuto con 157 partite di B) e per la 20esima volta incrocerà lo Spezia in campionato con un poco lusinghiero (per i liguri) bilancio di 4 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte. Tre i precedenti in Coppa Italia tra cui la vittoria all’Olimpico contro la Roma 3-0. Ghersini dirige la 14esima gara della stagione: quest’anno sempre in serie B ed in virtù della sua esperienza spesso e volentieri è stato scelto come l’uomo delle partite che scottano. Ha infatti diretto i derbissimi Salernitana-Juve Stabia e Catanzaro-Cosenza, nonché il big match Sassuolo-Pisa. A proposito di derby, Ghersini diresse quello del San Pietro a Castiglione tra aloisiani e biancorossi finito 2-2. Tante le presenze come Var e assistente al Var: 32 (di cui 17 in serie A). Per lui l’anno prossimo potrebbero aprirsi le porte come “varista”.