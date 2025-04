Suzzara: 39enne albanese arrestato dai carabinieri e messo ai domiciliari

SUZZARA I Carabinieri della Stazione di Suzzara, nei giorni scorsi, hanno arrestato un 39enne albanese ma residente in quel centro, noto alle Forze dell’Ordine, in ossequio all’ordine di esecuzione per l’espiazione di pena definitiva emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Mantova, per reati contro la persona ed il patrimonio. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto dai Carabinieri di Suzzara presso la sua abitazione, luogo in cui rimarrà ristretto in regime di detenzione domiciliare.