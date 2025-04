CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Nel pomeriggio dello scorso 22 marzo, per futili motivi 4 soggetti rimanevano coinvolti in una rissa in via Cavour di Castiglione delle Stiviere.

Le indagini esperite dai Carabinieri della locale Stazione hanno permesso di identificare e deferire per rissa i soggetti: un 40enne ed un 47enne marocchini, entrambi residenti a Castiglione delle Stiviere, ed un 30enne ed un 19enne albanesi, entrambi residenti a Medole.