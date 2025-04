Auto bloccata tra le sbarre del passaggio a livello di viale Oslavia

MANTOVA Attimi di apprensione questa mattina intorno alle 8 al passaggio a livello di viale Oslavia, dove un’auto si è fermata sui binari mentre si abbassavano le sbarre del passaggio a livello. L’allarme è scattato immediatamente, e mentre il personale di Rfi si portava sul posto qualcuno riusciva a spostare il veicolo quel tanto che bastava a far passare il treno per Monselice senza conseguenze per alcuno. Praticamente nessun disagio al traffico ferroviario mentre quanto accaduto aveva ripercussioni invece su quello stradale. Il passaggio a livello è rimasto chiuso a lungo e le auto in transito in quella che è di fatto un’ora di punta, sono state deviate su altre strade. Quello di stamani non è il primo caso del genere che accade al passaggio a livello di viale Oslavia. Un fatto analogo era accaduto lo scorso novembre e anche in quel frangente c’erano stati dei disagi al traffico.