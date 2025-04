Nuovo parcheggio per l’istituto Gonzaga di Castiglione

CASTIGLIONE Via libera in linea tecnica al progetto definitivo per la realizzazione del parcheggio all’istituto superiore “Gonzaga” di Castiglione delle Stiviere. Con lo stesso decreto il Presidente della Provincia Carlo Bottani ha dato l’ok allo schema di convenzione tra l’ente con sede a Palazzo di Bagno e il Comune di Castiglione per la regolamentazione dei rapporti finalizzati alla realizzazione e gestione del parcheggio il cui costo è stimato in 940 mila euro.

Il tutto rientra nel progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una scuola innovativa in via Fratelli Lodrini 32 per un importo di spesa di 9.642.000 euro (progetto principale, finanziato da Inail e dalla Provincia di Mantova).

L’intera operazione risponde all’esigenza di ampliare la sede attuale dell’Istituto “F. Gonzaga”.

La nuova scuola che sarà realizzata nell’area libera a Nord della sede attuale, in un lotto di area di circa 5.000 metri quadrati di proprietà della Provincia di Mantova, comprende:

10 aule e i relativi laboratori (2 cucine, 2 sale ristorante, hall e bar) da destinare ai corsi alberghieri, attualmente ospitati nella succursale di Gazoldo degli Ippoliti dell’Istituto Superiore Falcone;

10 aule e i relativi ambienti di servizio destinati a liceo, quale ampliamento della limitrofa sede dell’Istituto Superiore Francesco Gonzaga;

una nuova palestra scolastica;

La Provincia finanzierà la progettazione e l’allestimento della scuola, INAIL sosterrà i costi per la realizzazione dell’opera.

Le norme tecniche relative all’edilizia scolastica stabiliscono che, per l’insediamento a regime di 55 classi, tra quelle attualmente esistenti e quelle che verranno realizzate, la superficie del lotto scolastico deve essere di almeno 31.000 metri quadrati, e pertanto l’area di proprietà della Provincia pari a 25.606 metri quadrati, comprensiva dell’esistente plesso scolastico e dell’ampliamento, non risulta rispondente agli standard richiesti.

Il problema è stato superato grazie alla concessione da parte del Comune di Castiglione delle Stiviere alla Provincia di estendersi su un lotto di terreno comunale di 6.800 metri quadrati a nord di quella di proprietà della Provincia. In questo modo le due aree sommate superano l’estensione minimi di 31 mila metri quadri prevista dalla legge.

La convenzione tra Provincia e Comune che verrà sottoscritta a breve riguarderà il reperimento dei fondi necessari per la realizzazione del parcheggio nonché la futura manutenzione dello stesso.