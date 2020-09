Motocross – Trittico di Mantova, uno spettacolo mondiale

MANTOVA Il motocross ancora una volta trova a casa a Mantova e questa volta si fa in tre per entusiasmare i moltissimi appassionati di questa disciplina. Il Motoclub Mantovano “Tazio Nuvolari”, che vanta una longevità superiore al secolo, cala con non poco orgoglio e soddisfazione il tris che porta lo sterrato virgiliano a divenire palcoscenico di caratura mondiale. Non è certo la prima volta che accade, ma in questa occasione il prestigio è di gran lunga superiore in quanto nel giro di 9 giorni si svolgeranno al Migliaretto qualcosa come: il Gp Lombardia il 26 e 27 settembre, il Gp Città di Mantova il 29 e il 30 settembre e il Gp Europa il 3 e 4 ottobre. Vale la pena sottolineare che quest’ultimo appuntamento è la ciliegina sulla torta, visto che la federazione internazionale lo assegna agli organizzatori che meglio di tutti sanno predisporre in ogni minimo particolare eventi di questo livello. Inoltre altro aspetto che renderà il tutto ancor più avvincente saranno le due gare riservate al Mondiale femminile. Non è solo il team presieduto da Giovanni Pavesi, che da anni si prodiga perché il motocross trovi sulla pista mantovana il contesto ideale per esprimere i suoi massimi talenti, ad esultare per questo triplo appuntamento del mondiale MXGP. Al fianco del Motoclub ancora una volta vi è il Comune di Mantova e non a caso i veli sui 3 GP sono stati tolti ieri pomeriggio nella sala consigliare di via Roma. Con Giovanni Pavesi per l’occasione vi erano anche l’assessore allo sport Paola Nobis, il campione olandese Glen Coldenhoff e l’attuale leader del campionato mondiale femminile, la neozelandese Courtney Duncan. A fare gli onori di casa il giornalista Stefano Bergonzini. Ci saranno i big della categoria, come Antonio Cairoli, lanciato verso il decimo titolo, che a Mantova ha sempre dato grande spettacolo. Out invece per infortunio l’olandese Jeffrey Herlings, ex leader del Mondiale. «Tutti ritengono favorito Cairoli – afferma Coldenhoff – che qui ha vinto tante volte. Anche io a Mantova ho corso tante volte. E’ una pista che mi piace moltissimo, un terreno tecnico, ideale per me e la mia moto. Qui sarà molto diverso dal duro di Faenza. Mi sento in grado di sfidare Cairoli e Jorge Prado. La mia Gas Gas va forte. Ho vinto in Lettonia, posso farlo ancora». Per Courtney Duncan, campionessa del mondo in carica del motocross femminile, è stata una delle prime apparizioni pubbliche. «Sono venuta qui a Mantova per preparare la gara. Il Mondiale femminile è fermo dall’8 marzo. So che questa è la base di Kiara Fontanesi che si allena qui. Lei è forte, motivata, ma io non sono da meno». Per ogni giorno di gara un migliaio di appassionati potrà assistere alle varie fasi della manifestazione; per entrare nel circuito servirà il biglietto che si potrà acquistare solo ed esclusivamente su motocrossmantova.com. «Sarà inutile presentarsi al circuito – spiega Pavesi – per cercare di acquistare sul posto i biglietti perché i controlli saranno molto severi».