Aveva trasformato la casa in un canile abusivo: multa da 6mila euro

MANTOVA Aveva trasformato la propria abitazione in un canile-allevamento abusivo con un centinaio di esemplari, perlopiù cuccioli, ospitati. Sul banco degli imputati, per l’ipotesi di maltrattamento di animali, era così finita una 35enne di Piubega: nel dicembre 2022 i carabinieri forestali avevano infatti rinvenuto in casa sua ben cento esemplari di cani di razza, perlopiù cuccioli, tra cui bassotti, cavalier king, husky e bulldog francesi. Ma la donna non aveva alcuna autorizzazione a gestire tale “struttura” nonché nessuna documentazione circa l’origine degli animali poi alla fine adottati, a fronte di accorati appelli online, da famiglie di tutta Italia. Per quanto concerne l’epilogo giudiziario accusa e difesa hanno quindi convenuto di patteggiare la pena fissata in 6mila euro di multa e oltre al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili, le associazioni Enpa e Lega Nazionale Difesa del Cane, che al termine dell’udienza hanno dichiarato tramite il proprio avvocato di valutare se procedere o meno anche in sede civile.