Ladri sorpresi in un’abitazione identificati grazie alle telecamere: un 19enne e il complice 16enne denunciati dai carabinieri

BAGNOLO SAN VITO Nella sera del 24 marzo due ragazzi avevano tentato di perpetrare un furto nell’abitazione di un 55enne di Bagnolo San Vito. La coppia, però, veniva messa in fuga dal proprietario dell’abitazione, che si accorgeva dell’estranea presenza dei due all’interno dell’abitazione. Sul posto intervenivano i Carabinieri della locale Stazione, che acquisivano le registrazioni delle telecamere poste all’interno dell’appartamento. Nei giorni scorsi i militari sono riusciti a dare un nome certo ai 2 soggetti: un 19enne indiano ed un 16enne, entrambi residenti a Bagnolo San Vito. Il due ragazzi sono stati deferiti alle competenti Procure per il reato di tentato furto in concorso.