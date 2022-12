Ruba all’interno del Decathlon di Curtatone: 48enne arrestata e condannata a 4 mesi

MANTOVA Lo scorso 23 Dicembre, i Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano hanno arrestato nella flagranza di reato una donna italiana di 48 anni ritenuta in ipotesi accusatoria responsabile di furto aggravato di capi di abbigliamento, commesso con violenza sulle cose presso il punto vendita della Decathlon di Curtatone. I Carabinieri, allertati dal servizio di vigilanza del negozio tramite chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, sono intervenuti sul posto, riuscendo a bloccare la donna ed accertando che aveva asportato presso il punto vendita alcuni capi di abbigliamento occultandoli sulla sua persona, indossandoli sotto i propri vestiti. I militari accertavano altresì che la donna aveva preventivamente privato i capi di abbigliamento delle etichette antitaccheggio. La donna è stata quindi condotta in tribunale e dopo la convalida dell’arresto è stata processata per direttissima e condannata a 4 mesi di reclusione e 120 euro di multa.