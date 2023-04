Ciclismo – Oltre 150 giovanissimi al via del 3° Gp Città di Ostiglia di mountain bike

Mantova Saranno i ragazzi della categoria giovanissimi i protagonisti assoluti della due giorni ciclistica mantovana. Oggi sono più di 150 gli iscritti al 3° Gp Città di Ostiglia, gara di mountain bike organizzata dallo Sporteven con la collaborazione del Comune e del Comitato provinciale Fci. La kermesse si svolgerà dalle ore 16 su un circuito ricavato all’interno del parco pubblico di via XX settembre. Tra i protagonisti ci saranno gli atleti mantovani della società organizzatrice, dell’Mtb Novagli, dell’Mtb Santa Maria, del Mincio Chiese e del Chero Group Team Sfrenati.

Il tracciato predisposto dal presidente dello Sporteven, Gianluca Boselli, e dai suoi collaboratori, è suddiviso in tre percorsi da ripetersi in funzione della categoria di appartenenza; quello breve di 700 metri, sul quale gareggeranno i G1 e i G2; il medio di 800 metri per i G3 e i G4; e quello lungo di un chilometro riservato ai G5 e G6.

Domani è in programma il Gp Avis di Campitello – Trofeo Comune di Marcaria, corsa che darà il via alla stagione 2023 su strada in terra mantovana per la categoria giovanissimi e che sarà valida quale prima prova del Memorial “D. Darra”.

Gli atleti mantovani delle altre categorie saranno impegnati domani e lunedì fuori provincia: gli esordienti del Mincio Chiese a Codogno (Lo) e gli allievi a Monza. L’allievo Alessandro Marzocchi, dell’Aspiratori Otelli, il primo maggio gareggerà a Illasi (Vr). Gli juniores del Pedale Scaligero domani saranno a Monza come Angelo Monister, del Team Giorgi, il quale gareggerà poi lunedì a Varese.

Sul versante femminile, Irene Ferrari, Sara Moreni e Maria Acuti, esordienti e allieve del Gioca in bici Oglio Po, saranno impegnate in Puglia: domani a Monte S.Angelo e lunedì a Orta Nova, in provincia di Foggia. Le juniores Marina Filimon, del Racconigi Cycling Team, e Maddalena Lodi Rizzini, del Ciclismo Insieme, domani saranno al via della corsa in programma a Maser (Tv) e lunedì a Sant’Urbano (Pd).

La panoramica delle corse del weekend si completa con gli Under 23, i quali prenderanno parte al Gp General Store in programma domani a S.Ambrogio di Valpolicella (Vr).