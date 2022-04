Ciclismo – Lavelli s’impone a Valeggio. Primo centro per Maria Acuti

Mantova Doppia vittoria mantovana nella ricorrenza della Liberazione. Ieri a Valeggio sul Mincio (Vr), in occasione del Memorial Ciresa Stancari Peretti, il Mincio Chiese ha festeggiato la terza vittoria di squadra tra gli Allievi grazie all’astuto guizzo di Damiano Lavelli (in foto il podio). L’alfiere della compagine diretta da Marco Bertoletti ha creduto nel colpo grosso anche quando Florian Zambianchi del Pontenure, che lo precedeva, aveva già alzato le braccia al cielo in segno di vittoria. Lui non si è dato per vinto, ha impresso alla sua azione una forza maggiore che gli ha permesso di superare l’avversario e tagliare vittorioso il traguardo: è il suo secondo successo dall’inizio della stagione. A rendere il test di Valeggio ancor più entusiasmante, ci ha pensato Kevin Lanzarotto che ha concluso la sua prova ottenendo il 3° posto. Inotre bisogna sottolineare il primo posto conquistato a Crema (Cr) da Maria Acuti della Valcar. L’esordiente ostigliese, al suo primo centro stagionale, ha saputo imporsi con uno sprint di grande spessore tecnico. Nella cittadina cremonese si è messo in luce anche l’esordiente Ludovico Affini del Mincio Chiese, conquistando il 6° posto nel Criterium Liberazione. Appena sotto il podio è giunto il pari età Alessandro Marzocchi dell’Aspiratori Otelli; ieri il giovane di Castel Goffredo si è piazzato al 4° posto nella competizione che si è disputata a Bulciago (Lc) e che si è rivelata assai selettiva. Basti pensare che dei 60 partenti solamente 20 l’hanno portata a termine. La carrellata dei risultati confezionati ieri si conclude con il brillante 10° posto firmato da Angelo Monister del Team Giorgi. Lo juniores di Malavicina, dopo un periodo piuttosto sfortunato, è riuscito a centrare la top ten. (bio)