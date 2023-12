Ruba cosmetici al Tigotà di via Giustiziati, ragazzina finisce nei guai

MANTOVA Forse il desiderio di fare qualche regalo natalizio senza sborsare un euro o forse, più verosimilmente, il semplice intento di mettere in atto qualcosa di “trasgressivo” magari cavandosela, in caso negativo, con una semplice lavata di capo vista l’età. Niente di più sbagliato. Si è infatti rivelata contro producente la bravata messa in atto da una sedicenne beccata a sgraffignare cosmetici nel punto vendita Tigotà di via Giustiziati. Il fatto risale all’altro ieri attorno alle 13.30: dopo aver fermato la ragazza, le commesse hanno telefonato alla questura e quindi sono arrivati gli agenti della squadra volante. Per lei è quindi scattata la denuncia alla procura dei minori. L’episodio predatorio fa il paio con quello occorso alcuni giorni fa, quando due quattordicenni erano stati fermati al supermercato Carrefour di piazza Cavallotti con addosso un pacchetto di chewing gum e una tavoletta di cioccolata, per un bottino di pochi spiccioli. Anche per i due era scattata la denuncia alla procura dei minori ed erano stati chiamati i genitori.