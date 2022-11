Calcio Terza Categoria Crer – Galati e il miracolo Rapid Viadana: “Vogliamo continuare a stupire”

DOSOLO La Rapid Viadana è certamente la squadra mantovana del momento, forte di una striscia aperta di otto vittorie consecutive nel campionato reggiano di Terza Categoria, l’ultima ottenuta domenica sul campo dell’ex capolista Plaza Fc, che l’ha portata ad un solo punto dalla vetta. Quanto a successi di fila, ha eguagliato il record stagionale del Pegognaga, primo nel girone mantovano, mentre in Seconda, le “cremonesi” Casaloldo e Cannetese si sono fermate a sette, la Voltesi a sei, come pure la Villimpentese, che ha però la possibilità di migliorare la striscia.

La Rapid, come si ricorderà, è una squadra costruita ex novo in estate, trovare in poco tempo assetto e amalgama non era certo un’impresa semplice. Nei primi tre turni ha infatti racimolato solo un punto. Poi è scoccata la scintilla. Mister Giuseppe Galati ha trovato in fretta la chiave giusta ed è cominciata la scalata, una vittoria alla volta, verso i piani alti della classifica. Senza dimenticare la qualificazione alle semifinali di Coppa. Nelle prossime due domeniche, la formazione dosolese affronterà in casa prima il Reggio Calcio, stessi 25 punti, e poi la capolista Saxum United, che sta un gradino appena sopra.

«Ci attendono altre sfide dure ma stimolanti – dice mister Galati – domenica affrontiamo una squadra molto forte, con il capocannoniere del girone. Andremo in campo con la voglia di stupire ancora. Abbiamo un gruppo splendido: società seria, staff tecnico che lavora bene, giocatori in gamba. Speriamo di continuare a vincere, anche se ora tutti ci aspettano al varco».