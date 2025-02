Ruba nel centro commerciale: nei guai una dipendente del Gigante

MANTOVA Avrebbe preso alcuni prodotti dagli scaffali e avrebbe cercato di andarsene senza pagare. Un classico caso di taccheggio quello avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato scorso all’interno del centro commerciale Il Gigante di località I Quattro Venti di Curtatone, se non fosse che ad essere beccata è stata una dipendente dello stesso centro. La donna avrebbe cercato di andarsene a fine turno con alcuni prodotti dello stesso negozio in cui aveva appena terminato il turno di lavoro pomeridiano. Qualche suo collega però si sarebbe accorto di quello che stava combinando la donna che veniva quindi bloccata in attesa dell’arrivo sul posto di una pattuglia della Volante della questura. Gli agenti recuperavano la refurtiva e invitavano il responsabile del negozio a sporgere denuncia nei confronti della dipendente (che non si esclude sia già una ex dipendente).