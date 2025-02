Truffa della casa-vacanza. L’imputato nega tutto: mai stato né a Merano né a Senigallia

MANTOVA Secondo l’accusa ha truffato due persone dalle quali si è fatto dare dei soldi come anticipo dell’affitto di un paio di appartamenti per le vacanze, ma lui ha negato tutto dicendo che non c’entra con quegli annunci pubblicati su un sito in cui qualcuno offriva un appartamento a Merano e un altro appartamento a Senigallia. Secondo l’accusa i 250 euro di anticipo per le vacanze a merano e i 300 di anticipo per Senigallia, sarebbero finiti tutti nelle tasche di Douglas Fumagalli, 47enne di Mantova attualmente in carcere per altre vicende. Circostanza che l’imputato ha però negato quando è stato sentito in aula venerdì scorso al processo che lo vede imputato. I soldi degli anticipi erano finiti nell’agosto 2019 su un paio di carte prepagate PostePay, delle quali lo stesse 47enne aveva denunciato lo smarrimento nel settembre successivo. “Non ho mai usato carte PostePay e non sono mai stato a Senigallia né a Merano” ha dichiarato Fumagalli, che tra in un altro procedimento simile non era mai stato nemmeno a Cattolica. Il processo è stato aggiornato al prossimo 18 aprile quando si terrà la discussione e a seguire arriverà la sentenza.