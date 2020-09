Sanità in sciopero, presidio dei sindacati mercoledì in piazza Canossa

MANTOVA I lavoratori della sanità privata mercoledì 16 settembre sciopereranno in tutta Italia poiché il contratto scaduto ormai da 14 anni ancora non è stato rinnovato. Lo sciopero è organizzato da Fp Cgil, Cisl e Uil “per manifestare la rabbia – scrivono in una nota unitaria i sindacalisti Trasforini, Dusi e Busseni – di chi si sente oggettivamente ‘sfruttato’ dalle associazioni datoriali Aris (cliniche cattoliche) e Aiop (laiche) che hanno rifiutato di firmare in data 30 luglio la pre-intesa faticosamente raggiunta a livello nazionale dopo ben 3 anni di trattative e dopo 14 anni di mancato rinnovo”. Nonostante molte Regioni, fra cui la Lombardia, abbiano già mantenuto gli impegni assunti nella conferenza Stato-Regioni (ossia riconoscimento economico al 50% a carico delle Regioni) i sindacati chiedono il rispetto della pre-intesa economica ma, anche, normativa: “Ormai da 3 mesi – spiega Morena Trasforini di Fp Cgil Mantova – attendiamo la firma di Aris e Aiop sulla pre-intesa. Firma che era attesa entro fine luglio, ma che non è arrivata perché le parti datoriali hanno fatto presente che il rinnovo sarebbe stato troppo oneroso. E’ bene sottolineare che Guerrino Nicchio, del gruppo Mantova Salus a cui appartengono gli ospedali di Castiglione delle Stiviere, Volta e la clinica Green Park, siede ai vertici nazionali di Aiop”.

Nonostante la sezione regionale di Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata) abbia rotto il fronte nazionale e deliberato la possibilità in Lombardia di pagare con atto unilaterale l’incremento stipendiale previsto nella pre-intesa del CCNL del settore, “questo non basta – tuonano i Sindacati – perché Aiop Lombardia si deve assumere l’impegno che venga firmato il contratto nazionale, compresa la parte normativa, innovativa che ha una valenza non meno importante di quella economica e che sancisce principi importanti per la tutela dei lavoratori”.

“A Mantova e provincia – spiega Trasforini di Fp Cgil Mantova – sono interessate da questo rinnovo circa 500 persone che lavorano nel settore e, in particolare, per quanto riguarda Aiop parliamo degli ospedali di Castiglione delle Stiviere e Volta Mantovana, della clinica Green Park di Mantova, dell’ospedale di Suzzara e della clinica Maugeri di Castel Goffredo. Per quanto riguarda Aris parliamo della clinica San Clemente di Mantova”.

Lo sciopero a Mantova inizierà alle 10 con un presidio in piazza Canossa che terminerà alle 13; alle ore 12 una delegazione si sposterà nella vicina via Portazzolo, davanti la sede di Confindustria, dove chiederà di incontrare una rappresentanza degli industriali. Sempre in via Portazzolo è prevista una conferenza stampa.

Dalle ore 15 alle ore 16 il presidio si sposterà davanti al Green Park a Dosso del Corso.