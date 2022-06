Recuperati in corso Vittorio Emanuele otto anatroccoli abbandonati

MANTOVA Non bastano gli abbandoni di cani e altri animali domestici, piaga ricorrente del periodo estivo: ora c’è anche chi abbandona anatroccoli. Uno scatolone con dentro otto pulcini di anatra è stato trovato questa mattina lungo corso Vittorio Emanuele. Dell’inusuale abbandono di animali sono stati avvisati gli agenti della Polizia locale che sono intervenuti sul posto per recuperare gli otto anatroccoli che sono poi stati presi in consegna da un’associazione che si occupa del recupero di animali selvatici e sottoposti a sequestro.