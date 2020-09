Forattini (Pd): Si ripristinino i treni per gli studenti

MANTOVA Troppe incertezze sugli orari effettivi, troppe sostituzioni di treni con bus, anche all’ultimo minuto, e ancora pochi treni rispetto all’orario normale: per queste ragioni il gruppo regionale del Partito Democratico, con il capogruppo in commissione Trasporti Gigi Ponti, ha chiesto un’ audizione urgente dell’assessore Claudia Terzi e dei vertici di Trenord.

“In provincia di Mantova in particolare – sottolinea Forattini- i disagi sono pesanti. Per questo su sollecitazione di sindaci e pendolari ho depositato un’interrogazione sulla linea Mantova-Cremona-Milano dove già questa mattina la corsa delle 6.40 era sovraffollata e quella delle 13.30, usata dagli studenti per tornare a casa, è stata sostituita da un autobus che però parte alle 14.20. Chiediamo alla Regione di attivarsi per ripristinare le corse utili e garantire un servizio efficiente”.

“Chi utilizza il treno, per scelta o per necessità – conclude Forattini- si trova in una condizione di incertezza. Spetta a Trenord e all’assessore spiegare come intendano procedere con la programmazione del servizio e quando garantiranno il ritorno al 100% delle corse, come era stato previsto già prima dell’estate”.