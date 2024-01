Guidizzolo, gruppo di lettura in Torre Civica

GUIDIZZOLO Sono due gli appuntamenti in programma per questo inizio d’anno a Guidizzolo, organizzati dalla biblioteca comunale, ma che si svolgeranno presso la nuova sede della Pro Loco nei locali della Torre Civica. Il primo, previsto per il 9 gennaio alle 21, è un gruppo di lettura che approfondirà il libro di Andrej Longo “Chi ha ucciso Sarah?”, edito da Sellerio. Ambientata nella città soleggiata e calda di Napoli, precisamente nell’elegante quartiere di Posillipo, rigorosamente vista mare, è la storia di un’investigazione, di una presa di coscienza, di un percorso di scoperta e ribellione che conducono a un finale a sorpresa, Chi ha ucciso Sarah? è un romanzo esemplare dell’opera di Andrej Longo, un giallo morale e psicologico, teso, spiazzante, costantemente proteso in una ricerca che è allo stesso tempo umana e letteraria. L’ingresso è libero così come per il secondo evento in calendario: il 13 gennaio, dalle 16.30, consigli per iniziare il nuovo anno con tanti libri interessanti in compagnia degli amici di “Bibliochiacchiere”.

amc