In fuga dall’Afghanistan

MANTOVA Una storia di amore e di speranza che attraversa l’inverno perenne delle guerre dimenticate. Martedì 18 febbraio – per la rassegna Mondovisioni. I documentari di Internazionale – arriva al cinema del carbone MIDNIGHT TRAVELLER, il film nel quale il regista Hassan Fazili ha raccolto le riprese di fortuna girate nel corso della fuga che lo ha portato dall’Afghanistan all’Europa.

Nel 2015, dopo la trasmissione televisiva del suo documentario Peace in Afghanistan, Fazili entra nel mirino dei talebani, che mettono una taglia sulla sua testa dopo aver assassinato il protagonista del film. Temendo per i suoi cari, Fazili decide di fuggire con la moglie e le due giovani figlie verso il Tagikistan. Dopo 14 mesi di domande di asilo respinte, di fronte al rischio dell’espulsione verso l’Afghanistan, i quattro decidono di rimettersi in viaggio e di iniziare a documentare con dei semplici cellulari la propria odissea attraverso Turchia, Grecia, Balcani ed Europa. Con questo straordinario e illuminante racconto in prima persona, Fazili condivide speranze, rischi e paure, ma anche l’immenso amore che ha tenuto unita la sua famiglia.

Presenta il film Christian Elia, co-direttore della rivista online Q Code Magazine e autore di reportage su Medio Oriente, Balcani e Mediterraneo.

Orario proiezioni: 18.15; 21.15. Abbonamento 7 film: 20 euro. Biglietto singola proiezione: intero 7 euro, ridotto soci cinema del carbone 5 euro.

Per informazioni: 0376.369860, info@ilcinemadelcarbone.it, www.ilcinemadelcarbone.it.