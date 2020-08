Scarduelli confermato diretto della Riabilitazione Cardiorespiratoria

MANTOVA Cleante Scarduelli, direttore della Riabilitazione Cardiorespiratoria. Si conferma al vertice della struttura, dopo avere ricoperto per alcuni mesi l’incarico di facente funzione. Il professionista è stato selezionato attingendo a una graduatoria del 2018 e il suo incarico inizierà il 16 settembre.

È stato in prima linea nella lotta al Covid nei mesi di marzo, aprile e maggio assistendo i pazienti ricoverati in Terapia sub Intensiva respiratoria a Mantova.