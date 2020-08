Pioggia e vento non fermano “Per Corti e Cascine”

MANTOVA La pioggia, il pomeriggio ventoso e l’emergenza sanitaria non hanno fermato gli appassionati di turismo rurale, che hanno deciso di passare una giornata in campagna, per vivere la ruralità del territorio. La manifestazione di “Per Corti e Cascine” quindi, organizzata dal Consorzio agrituristico mantovano da ormai 23 anni, funziona e registra, anche quest’anno, una buona partecipazione.

I visitatori, hanno dato le loro preferenze agli allevamenti di animali, come i maiali al pascolo o i lama, alle coltivazioni di piante aromatiche, ai laboratori di smielatura e alle attività didattiche. Durante l’itinerario è stato possibile visitare l’allevamento di lama e alpaca di Lamatrekking a Castiglione delle Stiviere, nelle colline moreniche, mentre nel parco dell’Oglio sud è stato possibile seguire le visite ai campi di piante aromatiche medioevali e le prove olfattive di oli essenziali curate da Antonella Ziliani dell’ azienda vivaistica Jenny Green di Piadena. Notevole interesse, come sempre, ha registrato l’azienda agrituristica Porcalora di Roncoferraro e il suo allevamento di maiali al pascolo. Sempre a Roncoferraro molte di estremo interesse il laboratorio sensoriale di apicoltura curato da Alice Perini. A Corte Erbatici di Commessaggio si sono svolte passeggiate a piedi con i pony, mentre nella fattoria didattica Rara Avis, alle porte di Mantova, si sono susseguiti laboratori didattici. La “Macchina Fissa” di Borgo Virgilio ha proposto visite al giardino Pumpkin Jungle. Sul sito www.percortiecascine.it saranno riportati momenti più significativi di questa giornata e l’elenco delle aziende agricole disponibili ad accogliere visitatori nel corso dell’anno, su appuntamento e nel pieno rispetto delle misure di distanziamento sociale.

“Per corti e cascine” e le giornate di fattorie a porte aperte – sottolinea Marco Boschetti, direttore del Consorzio agrituristico mantovano – richiamano l’attenzione dei cittadini sull’agricoltura reale e sulla vera fonte del cibo che sono la terra ed il lavoro contadino. I profumi, i gusti autentici dei prodotti di fattoria, il paesaggio rurale, la maestria contadina si possono, infatti, vivere solo andando in campagna. La rete delle fattorie aperte costituisce una risorsa importante per i cittadini perché è rigenerante. Anche in questa occasione viene confermato il respiro della campagna come condizione per un buon vissuto dei mantovani”.

“Per corti e cascine” dà appuntamento alla XXIV edizione che si svolgerà domenica 16 maggio 2021, confidando in condizioni più favorevoli.