Calcio Seconda Cat. – Botturi: “Acquanegra, col Persico riscatta l’andata”

Acquanegra Obiettivo di inizio stagione per l’Acquanegra era quello di poter disputare un torneo tranquillo nel girone I della Seconda categoria di Cremona. Per ora i biancazzurri di Faglioni e Avona ci stanno riuscendo. Domenica è arrivato un altro punto importante, nel 2-2 in rimonta con la Canottieri Baldesio. Nel prossimo turno l’Acqua ospiterà il Persico Dosimo, compagine in lotta per i play off, che vanta 43 punti (quindici in più rispetto alla formazione mantovana), battuto domenica scorsa per 2-0 a San Giovanni in Croce dal Psg capolista. Il Persico nella gara di andata aveva vinto 4-1, l’obiettivo è di strappare un risultato positivo. «Ci riteniamo molto contenti del comportamento della squadra e del lavoro sin qui svolto dagli allenatori – dice il presidente Massimo Botturi -, eravamo partiti con l’intento di poter disputare un torneo tranquillo, al momento direi che tutto procede secondo programma. Un plauso particolare lo meritano i più giovani, la speranza della dirigenza è quella che possano rimanere anche nella prossima stagione. Il pareggio colto domenica scorsa a Cremona con la Canottieri Baldesio è giusto e ci avvicina ai nostri propositi. Col Persico Dosimo ci aspetta una gara più complicata, dovendo affrontare una delle cosiddette big del girone. Ma vogliamo riscattare il pesante ko dell’andata».